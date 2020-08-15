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Молодых рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском проекте «Дело в природе»

7info

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области сообщает о том, что молодые жители региона могут присоединиться к Всероссийскому экологическому проекту «Дело в природе».

Проект «Дело в природе», направленный на развитие и популяризацию экологического волонтерства в национальных и природных парках страны, реализуется молодежным экологическим движением «Делай!» совместно с АНО «Экспоцентр «Заповедники России» при поддержке национального проекта «Экология».

Присоединиться к проекту может каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Молодым людям необходимо собрать команду от 3 и более человек и вместе принять участие в кейс-турнире, который включает три направления: «Экологическое волонтерство в национальных парках», «Разработка экотропы»; «Концепция развития национальных и природных парков». Победители проекта получат возможность реализовать свои идеи и посетить национальные парки.

Кроме этого, в рамках проекта можно принять участие в челлендже в социальных сетях. Для этого необходимо выложить пост на одну из представленных тем о национальных парках и обязательно добавить хештеги проекта. Авторы десяти лучших постов получат уникальные экопризы с символикой «Дело в природе».

Проект действует по 30 августа. Подробная информация о нем и правилах участия размещена на сайте.

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