ЛДПР определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую областную Думу

В субботу, 27 июня, в Рязани прошла партийная конференция ЛДПР. Об этом сообщается на странице партии в социальной сети ВКонтакте.
На конференции присутствовали депутат Госдумы Николай Шерин и заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков.
Собравшиеся определились с кандидатами на выборах, которые пройдут в регионе 13 сентября. В том числе были определены и кандидаты по одномандатным округам для участия в выборах в Рязанскую областную Думу.
Список кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам:
№1 – Елена САВВИНА
№2 – Сергей БАРКОВ
№3 – Сергей ТРЕПАЛИН
№4 – Александр СТАРИКОВ
№5 – Сергей ЧУБАНОВ
№6 – Игорь ФАДЕЕВ
№7 – Ефим ГОЛОСКОКОВ
№8 – Елена ТИХОНОВА
№9 – Андрей ЛИКУЧЕВ
№10 – Валерий АНОСОВ
№11 – Денис ГЕНЕРАЛОВ
№12 – Никита УСАЧЕВ
№13 – Дмитрий РЕПНИКОВ
№14 – Максим МУСТАФИН
№15 – Евгений МЯСИН
№16 – Андрей ТОМИН
№17 – Роман ЗАЦЕПИН
№18 – Александр ХЛИБУТИН
№19 – Павел АХУНОВ
№20 – Ксения БОЙЦОВА.
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