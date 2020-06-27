ЛДПР определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую областную Думу

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В субботу, 27 июня, в Рязани прошла партийная конференция ЛДПР. Об этом сообщается на странице партии в социальной сети ВКонтакте.

На конференции присутствовали депутат Госдумы Николай Шерин и заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков.

Собравшиеся определились с кандидатами на выборах, которые пройдут в регионе 13 сентября. В том числе были определены и кандидаты по одномандатным округам для участия в выборах в Рязанскую областную Думу.

Список кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам:

№1 – Елена САВВИНА

№2 – Сергей БАРКОВ

№3 – Сергей ТРЕПАЛИН

№4 – Александр СТАРИКОВ

№5 – Сергей ЧУБАНОВ

№6 – Игорь ФАДЕЕВ

№7 – Ефим ГОЛОСКОКОВ

№8 – Елена ТИХОНОВА

№9 – Андрей ЛИКУЧЕВ

№10 – Валерий АНОСОВ

№11 – Денис ГЕНЕРАЛОВ

№12 – Никита УСАЧЕВ

№13 – Дмитрий РЕПНИКОВ

№14 – Максим МУСТАФИН

№15 – Евгений МЯСИН

№16 – Андрей ТОМИН

№17 – Роман ЗАЦЕПИН

№18 – Александр ХЛИБУТИН

№19 – Павел АХУНОВ

№20 – Ксения БОЙЦОВА.