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Как выбрать вкусный виноград

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Виноград продают на рынках и в супермаркетах круглый год благодаря поставкам из разных стран. Откуда же привозят «янтарную ягоду»? Не подвергается ли виноград химической обработке при перевозке? Как выбрать вкусные плоды? На эти вопросы отвечает эксперт Роскачества.

Откуда привозят виноград?

Основная часть винограда, который мы видим в магазине, поставляется из других стран. Да, в России его, конечно, выращивают, но 90% виноградного урожая отправляется на вино. Русский «не винный» виноград приезжает обычно из Краснодарского края, Республики Крым, Дагестана, Кабардино-Балкарии.

«В России выращиваются сорта, выведенные местными селекционерами, но все равно в нашей стране эта отрасль еще не устоялась. Из-за этого сложно выделить какую-то группу сортов, которые стабильно бы выращивали российские компании», — уточняет генеральный директор Ягодного союза и информационного агентства «FruitNews» Ирина Козий.

Самые крупные партии винограда летом и осенью приходят к нам из Турции (35% от всех поставок 2019 года), Молдовы (13%) и Узбекистана (11%). В последние годы быстро растут объемы поставок из Индии (10%) — в основном виноград оттуда приходит весной. Зимой виноград поставляется из стран Южного полушария или Северной Африки, например из Египта (4,5%) и Чили (4%). На Дальний Восток России основные поставки приходят из Китая.

Можно ли отличить отечественный виноград от импортного?

Виноград невозможно различить по стране происхождения. Вкус, цвет, размер ягод складываются из сорта, климата, состава почвы, технологии выращивания, времени сбора урожая и так далее. Все эти показатели меняются от места к месту и от компании к компании, но не зависят от государственных границ.

Белый налет на винограде — это следы химии?

Иногда на ягоде можно увидеть следы беловатого налета, который смущает потребителя. На самом деле белый налет на виноградинах некоторых сортов — это не застывший химикат, а природный восковой защитный слой, который является показателем того, что виноград не подвергали многократному перекладыванию и долгому хранению. Своеобразный природный знак качества.

При выращивании винограда, как и при выращивании любых других овощей, фруктов и ягод, применяются и удобрения, и средства от вредителей и заболеваний. При соблюдении технологий эти вещества полностью распадаются еще до сбора и не вредят здоровью человека. Кроме этого, перед тем как попасть на рынок, плоды тестируются и получают сертификат соответствия, подтверждающий их качество и безопасность.

Важно. Для предотвращения развития грибковых заболеваний и гнили виноград обрабатывают диоксидом серы. Это вещество применяется достаточно часто и при правильном применении также неопасно.

Свежесть и качество привезенному издалека винограду обеспечивают не консерванты, а правильный подбор сортов, технологии сбора урожая, хранения и транспортировки. Если вовремя охлаждать виноград, сразу после снятия грозди с лозы, а затем соблюдать холодовую цепочку до момента реализации, то есть упаковывать, хранить и перевозить виноград при нужной температуре, то срок хранения некоторых сортов может достигать восьми недель.

Каким сортам отдавать предпочтение

Определенного ответа на этот вопрос нет, так как сортов существует великое множество (около 10 тысяч), и в течение года поставщики постоянно меняются. Но все большую популярность приобретают сорта без косточки. Замечено также, что в России больше любят сладкие сорта, в то время как в других европейских странах выбирают виноград покислее. Универсальных рекомендаций по выбору сладкого или кислого винограда, к сожалению, нет. Цвет винограда не связан с определенным вкусом. Например, среди черных сортов есть как очень терпкие, так и довольно сладкие. Так что потребителю остается действовать методом проб и ошибок.

Самый распространенный и популярный в мире сорт — Red Globe. Это красный сорт с косточкой, имеющий очень крупные ягоды и хранящийся достаточно долго.

Из белых сортов самый популярный — Thompson Seedless. В восточных странах он распространен под названием «Султанина». У нас его часто называют «Кишмиш», хотя чаще этим словом в России обозначают вообще весь белый виноград без косточки. Таким образом, кишмиш — это скорее собирательное название группы сортов, нежели один сорт. То же самое можно сказать и про черный кишмиш — это группа разных сортов черного винограда без косточки. При этом кишмиш в этом случае необязательно сладкий.

Рекомендации по выбору винограда

Чтобы купить качественный виноград в магазине или на рынке, соблюдайте несколько простых правил:

Сначала обратите внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди — они должны быть зелеными и гибкими. Именно веточки выдают залежавшийся виноград: они первыми высыхают и буреют, а уже вслед за ними портятся ягодки.

Не стоит брать опавшие с грозди ягоды. Если виноградины лежат отдельно от грозди, они быстро портятся, в них могут развиваться различные микроорганизмы, проникающие через открытую часть.

Сами виноградины должны быть плотными и налитыми, а их кожица упругой — без пятен или иных дефектов. Не рекомендуется покупать виноград лопнувшим или поврежденным», — советует генеральный директор Ягодного союза и информационного агентства «FruitNews» Ирина Козий.

Совет. Мыть виноград лучше всего перед едой, потому что заранее помытый виноград быстро испортится во время хранения.

Хранить виноград желательно в холодильнике, подальше от продуктов с сильным запахом, потому что он может впитывать запахи других продуктов.

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