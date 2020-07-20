Как собрать ребенка в лагерь

Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до этого родители переживали о том, смогут ли их дети этим летом хорошо отдохнуть, то теперь сразу же встал вопрос: что положить ребёнку с собой?
Роспотребнадзор разработал рекомендации по сбору детей в лагерь.
Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день.
Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя).
Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.
Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять.
Перед поездкой в лагерь ребёнку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не пользоваться чужими вещами.
В организованном коллективе стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых — в закрытом помещении их аромат может вызывать дискомфорт у окружающих. Не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства, их высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.
Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания.
Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.
Что нужно положить в чемодан?
Одежда
Футболка 7-8 шт.
Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.
Спортивный костюм 1 шт.
Кофта с длинным рукавом 2 шт.
Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.
Джинсы или брюки 2 шт.
Шорты 5 шт.
Нарядная одежда
Платье (для девочек) 2 шт.
Юбка (для девочек) 2 шт.
Пижама или одежда для сна 2 шт.
Нижнее белье 21 шт.
Носки 21 пара
Купальник (для девочек) 2 шт.
Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт.
Солнцезащитные очки 1 шт.
Дождевик или зонт 1 шт.
Головной убор 1 шт. Желательно подписать.
Гигиена
Мочалка 1 шт.
Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается
Зубная щетка 2 шт.
Зубная паста 1 шт.
Полотенце банное 2 шт.
Бритвенный станок 3 шт. (при необходимости)
Расческа
Ножницы для ногтей
Средства женской гигиены
Полотенце пляжное 2 шт.
Тапочки для душа/бассейна
Бумажные платки 2 уп.
Резиновая шапочка для бассейна
Обувь
Кроссовки
Комнатные тапочки
Резиновые тапочки для пляжа
Сандалии или любая другая открытая обувь
Документы
Путевка
Медицинская справка
Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря
Нотариально заверенное согласие от родителей
Копия полиса медицинского страхования
Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)
Что нужно положить в рюкзак?
Альбом или тетрадку
Влажные салфетки 5 уп.
Книгу или журнал
Деньги
Телефон
Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.
Зарядное устройство
Запрещено брать с собой
Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)
Огнеопасные вещества
Сигареты
Алкоголь
Взрывчатые вещества (включая петарды)
Токсичные средства
Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.
Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты
Эротическую и порнографическую продукцию
Одежду с агрессивными или нецензурными надписями
Экстремистскую литературу
Лекарственные средства
Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.)