Как собрать ребенка в лагерь

- Advertisement -

Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до этого родители переживали о том, смогут ли их дети этим летом хорошо отдохнуть, то теперь сразу же встал вопрос: что положить ребёнку с собой?

Роспотребнадзор разработал рекомендации по сбору детей в лагерь.

Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день.

Составьте полный список вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя).

Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять.

Перед поездкой в лагерь ребёнку необходимо объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не пользоваться чужими вещами.

В организованном коллективе стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых — в закрытом помещении их аромат может вызывать дискомфорт у окружающих. Не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства, их высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.

Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания.

Роспотребнадзор напоминает, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.

Что нужно положить в чемодан?

Одежда

Футболка 7-8 шт.

Отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками.

Спортивный костюм 1 шт.

Кофта с длинным рукавом 2 шт.

Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.

Джинсы или брюки 2 шт.

Шорты 5 шт.

Нарядная одежда

Платье (для девочек) 2 шт.

Юбка (для девочек) 2 шт.

Пижама или одежда для сна 2 шт.

Нижнее белье 21 шт.

Носки 21 пара

Купальник (для девочек) 2 шт.

Плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт.

Солнцезащитные очки 1 шт.

Дождевик или зонт 1 шт.

Головной убор 1 шт. Желательно подписать.

Гигиена

Мочалка 1 шт.

Мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается

Зубная щетка 2 шт.

Зубная паста 1 шт.

Полотенце банное 2 шт.

Бритвенный станок 3 шт. (при необходимости)

Расческа

Ножницы для ногтей

Средства женской гигиены

Полотенце пляжное 2 шт.

Тапочки для душа/бассейна

Бумажные платки 2 уп.

Резиновая шапочка для бассейна

Обувь

Кроссовки

Комнатные тапочки

Резиновые тапочки для пляжа

Сандалии или любая другая открытая обувь

Документы

Путевка

Медицинская справка

Подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря

Нотариально заверенное согласие от родителей

Копия полиса медицинского страхования

Документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)

Что нужно положить в рюкзак?

Альбом или тетрадку

Влажные салфетки 5 уп.

Книгу или журнал

Деньги

Телефон

Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.

Зарядное устройство

Запрещено брать с собой

Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)

Огнеопасные вещества

Сигареты

Алкоголь

Взрывчатые вещества (включая петарды)

Токсичные средства

Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.

Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты

Эротическую и порнографическую продукцию

Одежду с агрессивными или нецензурными надписями

Экстремистскую литературу

Лекарственные средства

Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.)