Губернатор поручил выделить средства на ремонт домов, пострадавших от урагана в Рязанской области

В результате урагана, прошедшего по территории Рязанской области 14 июля, в регионе пострадали дома в нескольких населённых пунктах. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Губернатор Николай Любимов заявил, что пострадавшим домам нужен срочный ремонт.

– Из резервного фонда Правительства региона будут выделены средства для того, чтобы оказать помощь наиболее пострадавшему Клепиковскому району, чтобы люди не ждали, и можно было оперативно начать ремонтные работы, – подчеркнул Николай Любимов. – Мы обязательно окажем всю необходимую помощь там, где она нужна, и устраним последствия этого урагана.

Как сообщает сайт регионального правительства, 14 июля в Рязанской области ураган повалил 228 деревьев, повредил 7 автомобилей и частично разрушил кровли 27 жилых домов, 1 социально значимого объекта в трех районах. Отключение электроснабжения произошло в 7 муниципальных районах, в результате 66 социально значимых объектов и более 30 тысяч домов, в которых проживают около 60 тысяч человек, остались без электроснабжения.