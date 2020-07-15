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Губернатор поручил выделить средства на ремонт домов, пострадавших от урагана в Рязанской области

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В результате урагана, прошедшего по территории Рязанской области 14 июля, в регионе пострадали дома в нескольких населённых пунктах. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Губернатор Николай Любимов заявил, что пострадавшим домам нужен срочный ремонт.

– Из резервного фонда Правительства региона будут выделены средства для того, чтобы оказать помощь наиболее пострадавшему Клепиковскому району, чтобы люди не ждали, и можно было оперативно начать ремонтные работы, – подчеркнул Николай Любимов. – Мы обязательно окажем всю необходимую помощь там, где она нужна, и устраним последствия этого урагана.

Как сообщает сайт регионального правительства, 14 июля в Рязанской области ураган повалил 228 деревьев, повредил 7 автомобилей и частично разрушил кровли 27 жилых домов, 1 социально значимого объекта в трех районах. Отключение электроснабжения произошло в 7 муниципальных районах, в результате 66 социально значимых объектов и более 30 тысяч домов, в которых проживают около 60 тысяч человек, остались без электроснабжения.

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