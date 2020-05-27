Героический бизнес

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26 мая – День российского предпринимательства. Традиционно к этому празднику были приурочены встречи, конференции и прочие возможности для обмена опытом. Коронавирус внес свои коррективы. Но желание узнать больше не подвержено пандемии. РИА «7 новостей» предлагает узнать о мерах поддержки бизнеса. А помогут персонажи известных кинофильмов. Представим, что они свою деятельность осуществляют в России в наши дни.

Деньги для динозавра: «Ночь в музее» и кредит на зарплату

История и проблема: Когда персонаж Бена Стиллера устраивался на работу в Музей естественной истории, ему обещали стабильную заработную плату и полный соцпакет. Но с марта по музейным залам ходят только римляне и ковбои. Посетителей нет, тиранозавру не докладывают мяса, а смотритель переживает за собственный бюджет. На какой срок еще хватит фондов и не придется ли, чтобы расплатиться с сотрудниками, распродавать золото фараона?

Решение: Деятельность музеев входит в число отраслей, признанных пострадавшими из-за коронавируса. А значит, Музей естественной истории, будь он российским учреждением культуры, мог бы претендовать на льготный кредит на поддержание занятости – ставка 0 процентов годовых на срок до 6 месяцев. На 20 мая в специальной программе поддержки, по данным Минэкономразвития России, участвуют 49 банков. Перечень необходимых для оформления кредита документов можно уточнить в кредитном учреждении. А вот для определения максимальной суммы кредита нужно будет вспомнить математику: численность сотрудников предприятия умножить на МРОТ и умножить на количество месяцев срока кредитования.

Право на отдых: «Нотинг Хилл» и кредитные каникулы

История и проблема: Герой Хью Гранта — владелец уютного магазинчика по продаже путеводителей. Бизнес небольшой, но до недавнего времени стабильный: мир становится все меньше из-за развития транспорта, при этом всегда будут люди, которые привыкли держать карту и информацию о достопримечательностях в руках, а не рассчитывать на гаджеты, которые так и норовят разрядиться в самый неподходящий момент. Но сегодня самолеты на земле, отели закрыты, а главные туристические объекты можно рассматривать лишь на фотографиях. А ведь предприниматель в долгах: хотел получить грант, но удалось только кредит на закупку новых стеллажей. Платить за них нечем.

Решение: Раз у покупателей каникулы пока откладываются, самое время уйти на них букинисту. Чтобы воспользоваться своим правом на кредитные каникулы в рамках Федерального закона №106-ФЗ, нужно подать заявление в уполномоченный банк. При этом деятельность представителя малого и среднего бизнеса должна относиться к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Данный перечень устанавливает Правительство РФ.

Беги в банк, беги: «Форест Гамп» и рефинансирование

История и проблема: У героя Тома Хэнкса есть акции одной «фруктовой компании», а также промысел по добыче креветок. Дела идут успешно, предпринимательская фортуна благоволит, так что Форест становится практически монополистом на рынке. А все же без заёмных средств не обойтись. Этой весной креветки перестали быть столь востребованы. Но хоть прибыль и уплыла, лить воду в речах, общаясь с банком, не получится: надо возвращать. Вот только бизнес не подходит под установленные законом критерии. Как же получить передышку в экономическом шторме?

Решение: Банки сейчас достаточно активно идут навстречу бизнесу по собственным программам реструктуризации: переносят сроки платежа, снижают его размер, используют другие возможные меры. Здесь не требуется работать именно в пострадавшей от коронавируса отрасли, но важно иметь репутацию в глазах кредитора. Способ один – пробовать договориться, подав заявление и документы, которые бы подтверждали, что бизнес действительно пострадал, но долг будет возвращен, как только удастся изменить ситуацию к лучшему. Условия будут индивидуальными в каждом случае.

Непрерванный бизнес-полёт: «Авиатор» и кредит под 8,5%

История и проблема: Персонаж Леонардо Ди Каприо еще в начале фильма услышал слово «карантин». Но затем вырос и вроде бы позабыл. Нефтедобыча, кинематограф и любимая авиация – предпринимательские интересы распространялись далеко. И тут опять – пандемия. Разработку новой техники остановить нельзя, вот только компаньоны и заказчики все чаще просят войти в положение: платить нечем. Как быть, чтобы не потерять положение на рынке?

Решение: Предприниматели из любой отрасли и на любые цели могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет. Это предусматривает программа Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП». При этом бизнес не может находиться в стадии банкротства, а его финансовое состояние должно соответствовать требованиям программы.

«Перевозчик» и лизинговые договоры

История и проблема: Джейсон Стетхем, а точнее его персонаж, много лет занимается перевозом груза либо людей из пункта А в пункт Б. Запросы заказчиков росли, и вот привычного седана стало не хватать. Перевозчик задумался о расширении автопарка: решил взять трак в лизинг. Но не успел воспользоваться новинкой, как началась пандемия, и рынок упал.

Решение: В таких случаях предприниматель может обратиться в лизинговую компанию с просьбой реструктуризировать платежи. Если своих средств у компании не хватит, она вправе запросить деньги в банке: льготный кредит будет выделен под данный лизинговый договор. Воспользоваться мерой поддержки могут представители малого и среднего бизнеса, заявки принимаются до 30 сентября 2020 года.

Сладость в финансовую радость: «Чарли и шоколадная фабрика» и эквайринг

История и проблема: Ореховый цех, Шоколадная река, цех изобретений – каких только помещений нет на фабрике героя Джонни Деппа! Продукция давно известна за пределами города, ассортимент постоянно расширяется, особенно популярны леденцы вечного пользования и ириски для роста волос. Собственных средств хватает, реновация проведена недавно, а умпа-лумпы не требуют зарплату, им достаточно какао-бобов. Но помощь в сложившейся ситуации не помешает и этому предприятию, которое перевело значительную долю реализации товара в интернет.

Решение: Каждое торгово-сервисное предприятие платит за возможность приема банковских карт эквайринговую комиссию. Ее размер варьируется, но в среднем при онлайн-покупках она составляет 1,5-2 процента. С 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальная комиссия по эквайрингу при интернет-шоппинге составит 1 процент. Это должно сделать онлайн-покупки выгоднее, а бизнесу дать возможность предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. Комиссию снизили не всем, а лишь предприятиям, занимающимся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения и товаров повседневного спроса.