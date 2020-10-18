Воскресенье, 18 октября, 2020
5.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниСпорт

Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли в полуфинале Кубка России

7info

В субботу, 17 октября, футболистки «Рязани-ВДВ» сыграли матч 1/2 финала Кубка России. На стадионе «Спартак» в Рязани «десантницы» принимали ЦСКА и уступили – 1:2. 

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи – Татьяна Петрова вывела гостей вперёд. На 27-й минуте она же удвоила преимущество – 2:0. После этого футболистки ЦСКА имели ещё несколько моментов, чтобы увеличить счёт, но не забили.

Ближе к концовке встречи активизировались хозяйки – упустили свои шансы Татьяна Краснова, Елизавета Лазарева. Точный удар удался только капитану «Рязани-ВДВ» Ксении Цыбутович. Она оказалась самой расторопной после розыгрыша штрафного. 

Большего сделать рязанки не сумели. В итоге – 2:1 в пользу ЦСКА. Московский клуб вышел в финал Кубка России, где встретится с победителем пары «Енисей» – «Звезда-2005». Он перенесён на неопределённый срок из-за вспышки коронавирса в «Енисее». 

Рязанским футболисткам же осталось бороться за награды чемпионата России. 31 октября они должны сыграть с… «Енисеем». Перенесут ли и эту встречу, пока неизвестно. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли в полуфинале Кубка России

Новости Рязани
В субботу, 17 октября, футболистки «Рязани-ВДВ» сыграли матч 1/2 финала Кубка России. На стадионе «Спартак» в Рязани «десантницы» принимали ЦСКА и уступили...
Узнать больше

Пьяный рязанец опрокинулся на «семёрке»

Новости Рязани
Ночью в Рязани опрокинулась "семёрка". Водитель автомобиля был пьян. Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 18 октября. ДТП случилось...
Узнать больше

Более 300 рязанцев с COVID-19 находятся в больницах

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила данные о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18.00 18 октября в больницах Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В ночь на понедельник в Рязани ожидается до -2°С

Новости Рязани
В ночь на понедельник в Рязанской области похолодает до -2°С. Такой прогноз опубликовал официальный сайт регионального ГУ МЧС. Согласно...
Узнать больше

Рязанцы вышли на пикет против загрязнения воздуха

Новости Рязани
Рязанцы поддержали пикет "За чистый воздух!", который проходит в центре города в воскресенье, 18 октября. Люди собрались с...
Узнать больше

Вступило в силу новое правило начисления пенсии

Новости мира
18 октября в России вступил в силу новый приказ Минтруда, регламентирующий начисление пенсии. Об этом сообщает "Парламентская газета". Теперь...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Как укрепить иммунитет собаки

Акценты
Осень – время переменчивой прохладной погоды и вирусов, а это значит, что иммунную систему вашего любимца необходимо хорошо подготовить к зимнему периоду....
Узнать больше

Экс-разведчица Вавилова: Вы никогда не должны были узнать обо мне

Акценты
В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Рязанцы получили уникальную...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+