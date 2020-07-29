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Елена Сорокина проконтролировала благоустройство территорий Железнодорожного района

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В среду, 29 июля, глава администрации Рязани провела объезд территорий Железнодорожного района. Она поручила отремонтировать площадку во дворе дома 14 по улице Островского. Елена Сорокина отметила, что многие её элементы уже пришли в негодность.

Примером того, как может преобразиться общественное пространство, глава администрации назвала сквер в «Новопавловской Роще». Эту некогда заброшенную зеленую зону благоустраивали в течение нескольких лет.

Вокруг магазинов рядом с вокзалом Рязань-2 клумбы заросли травой, участки не окашиваются, да и витрины самих магазинов нужно привести в порядок. Сорокина назвала это неуважением владельцев к своим покупателям и поручила проконтролировать вопрос МКУ «УДТ».

В сквере на Мехзавода сломаны элементы на детской площадке. Здесь глава администрации поручила следить не только за порядком, но и за правопорядком. Соответствующее письмо будет направлено в правоохранительные органы.

Привести в порядок необходимо и участок между домом 34 и частным сектором по улице Профессора Никулина. Елена Сорокина поручила организовать встречу местных жителей, депутатов, представителей заинтересованных организаций и обсудить дальнейшее использование территории.

– Железнодорожный район Рязани входит в границы «большого» центра. Здесь хорошо развита транспортная сеть, находится много объектов социальной сферы, торговых центров, зеленых зон. Контроль за территорий нужно осуществлять постоянно, префекту района и городским службам дала соответствующие поручения, – написала глава администрации на своей странице в Фейсбук.

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