Елена Сорокина проконтролировала благоустройство территорий Железнодорожного района

В среду, 29 июля, глава администрации Рязани провела объезд территорий Железнодорожного района. Она поручила отремонтировать площадку во дворе дома 14 по улице Островского. Елена Сорокина отметила, что многие её элементы уже пришли в негодность.
Примером того, как может преобразиться общественное пространство, глава администрации назвала сквер в «Новопавловской Роще». Эту некогда заброшенную зеленую зону благоустраивали в течение нескольких лет.
Вокруг магазинов рядом с вокзалом Рязань-2 клумбы заросли травой, участки не окашиваются, да и витрины самих магазинов нужно привести в порядок. Сорокина назвала это неуважением владельцев к своим покупателям и поручила проконтролировать вопрос МКУ «УДТ».
В сквере на Мехзавода сломаны элементы на детской площадке. Здесь глава администрации поручила следить не только за порядком, но и за правопорядком. Соответствующее письмо будет направлено в правоохранительные органы.
Привести в порядок необходимо и участок между домом 34 и частным сектором по улице Профессора Никулина. Елена Сорокина поручила организовать встречу местных жителей, депутатов, представителей заинтересованных организаций и обсудить дальнейшее использование территории.
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