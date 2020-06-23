Елена Сорокина проконтролировала благоустройство дворов

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство дворов.

Она посетила двор дома 82, к. 1 на Михайловском шоссе. Здесь укладывают плитку и обустраивают ливневые стоки. Председатель ТСЖ отметила, что все довольны работой подрядчика и качеством сделанного. Жители соседнего дома поинтересовались, не потеряют ли они возможность подъезжать к своим домам из-за установки ворот в этом дворе. Елена Сорокина поручила проработать этот вопрос с горожанами.

На ул. Станкозаводской, д. 21, к. 1 ремонтируют проезжую часть и тротуар, обустраивают парковочные места. В планах – организация газонов и зон отдыха. Жители дома попросили убрать аварийное дерево, которое находится за пределами двора. Как написала Елена Сорокина на своей странице в Фейсбук, этот вопрос будет решен в ближайшее время Дирекцией благоустройства города.