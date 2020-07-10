Депутат Рязанской облдумы выступил на площадке «Сквер эффективных решений»

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Мурог принял участие в работе выставочно-лекционного пространства «Сквер эффективных решений». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Он выступил в качестве спикера на площадке «Подготовка молодых специалистов. Работа со студентами», где поделился опытом реализации в Рязанском институте «Московского политехнического университета» проектов «Бережливый институт» и «Цифровой институт».

В рамках мероприятия Игорь Мурог подписал соглашение о сотрудничестве между Рязанским политехом и АНО «Цифровой регион». Соглашение предусматривает взаимодействие при разработке и реализации проектов по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу Рязанской области.