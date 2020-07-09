Аркадий Фомин принял участие в обсуждении законодательного обеспечения поправок в Конституцию

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в Совете законодателей РФ принял участие в обсуждении законодательного обеспечения поправок в Конституцию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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«Одно из важных изменений – это организация системы публичной власти, куда теперь входят органы местного самоуправления. Вопрос сбалансированности бюджетов муниципальных образований остается открытым», — отметил Фомин.

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В новой редакции Конституции за органами местного самоуправления закреплена норма организации доступной медицинской помощи. Законодатели планируют проанализировать, насколько это полномочие обеспечено финансово, и в случае необходимости внести предложения по корректировке источников собственных доходов муниципалитетов.