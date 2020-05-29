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Академия ФСИН отмечает 50-летие

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Академия ФСИН России существует более 85 лет, 50 из которых она является высшим учебным заведением. Неоднократно менялось название и ведомственная принадлежность, но высокое качество подготовки кадров оставалось неизменным.

Намерения по созданию высших учебных заведений для подготовки специалистов исправительно-трудовой системы, возникшие у руководства МВД СССР еще в 60-х гг 20 в., воплотились в Постановлении Совета Министров СССР от 29 мая 1970 г. № 386 «О мероприятиях, связанных с улучшением деятельности исправительно-трудовых учреждений», где в частности, предписывалось организовать в г. Рязани на базе среднего учебного заведения Высшую школу МВД СССР (РВШ МВД СССР).

Открытие нового высшего учебного заведения, состоявшегося в 1971 году, широко освещалось в СМИ. На мероприятии присутствовало много высокопоставленных гостей, в частности – заместитель министра внутренних дел СССР генерал внутренней службы 3 ранга Усков М.П., начальник политотдела ИТУ МВД СССР генерал внутренней службы 3 ранга Гусев Н.Г., секретарь обкома КПСС Семкин А.М., заместитель начальника управления учебных заведений МВД СССР полковник Серегин А.В. и другие представители министерства, партийных и советских органов.

Школа на тот момент уже располагала материальной и учебной базой, учебными кабинетами, оборудованными новейшей аппаратурой и приборами, необходимыми для качественного обучения слушателей, была создана научно-исследовательская лаборатория.

Первыми слушателями Рязанской высшей школы стали люди зрелые, в основном из рабочих семей, прошедшие армейскую службу, обладающие определенным жизненным опытом. Свыше 15% были членами КПСС, остальные – комсомольцами, которые поступали в вуз по твердому внутреннему убеждению и были намерены серьезно и глубоко осваивать профессию воспитателя. В течение первых 20 лет вуз проводил наборы абитуриентов только из лиц, прошедших воинскую службу.

За период существования академии как высшего учебного заведения в интересах правоохранительных органов было подготовлено более 40 тысяч специалистов. В Академии обучается большое количество курсантов и студентов со всех регионов России и зарубежных стран, потому что учиться здесь действительно престижно и достойно. На данный момент в преподавательском составе вуза более 383 специалистов высочайшего класса, от кандидатов до докторов наук. Среди них 10 заслуженных работников высшей школы Российской Федерации и 4 заслуженных деятеля науки Российской Федерации. Благодаря активной научной позиции Академии ФСИН России Рязанская область выступает в качестве ведущей научной площадки для осуществления взаимодействия мирового, федерального и регионального экспертного сообщества. Академия ФСИН России сегодня – это ведущий вуз Федеральной службы исполнения наказаний, который не только осуществляет подготовку высокоспециализированных кадров для уголовно-исполнительной системы, но и содействует развитию юридических наук.

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