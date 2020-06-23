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5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

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23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в этом году из-за коронавируса мы лишились возможности насладиться крупными спортивными соревнованиями. Возможно, хорошее кино поможет компенсировать дефицит эмоций и драйва, которые приносят яркие победы.

Эдди «Орёл»

С самого детства Эдди Эдвардс грезил Олимпийскими играми. Неуклюжий мальчик в очках пробовал заняться всеми видами спорта, которые могли бы привести его на Олимпиаду, но неудачи почти убили веру, и он, смирившись, решил продолжить семейное дело и стать штукатуром. Как раз в этот момент Эдди увидел лыжный склон и решил во что бы то ни стало попасть на Зимние Олимпийские игры. Немного потратив себя на горные лыжи, он выясняет, что у Великобритании уже несколько десятилетий не было прыгуна на лыжах с трамплина. Преисполненный решимости Эдди отправляется на знаменитую тренировочную базу в Германию.

Префонтейн

История драматической жизни легендарного Стива Префонтейна, спортсмена, которому не было равных на беговой дорожке. Для него не существовало нерушимых границ и недостижимых рекордов. Но солнце олимпийского золота жестоко к тем, кто подлетает к нему слишком близко. На пути к победе Префонтейну пришлось пережить горечь поражений, способных остановить любого, но только не его. Великое и трагическое — две стороны золотой медали, и Стиву Префонтейну суждено было стать самой трагической великой звездой мирового спорта.

Крутые виражи

Четверо спортсменов из Ямайки мечтают стать участниками Олимпиады. Причем им не важно, в каком виде спорта выступать. А почему бы и не бобслей? Даже если приходится иметь дело со льдом и мчаться на непонятном снаряде.

Сила воли

История легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чьё невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения — ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии.

Чемпионы

Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство, дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.

Подготовлено по материалам сайта kinopoisk.ru.

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