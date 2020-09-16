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26 сентября в Рязани пройдут соревнования по спиннинговому рыбатлону

Иван Федоров
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Ежегодный всероссийский чемпионат по спиннинговому рыбатлону пройдет в субботу 26 сентября с 13:00 в Рязани на Ореховом озере около Оки. К участию приглашаются все люди со спиннингом, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. На мероприятии будут соблюдаться все возможные меры эпидемиологической безопасности (маски, антисептики, дистанцирование).

Правила рыбатлона предельно просты – нужно пробежать три круга по километру и поймать на спиннинг две любые рыбы. Призов будет немало. Регистрация участников идет на сайте rybatlon.ru, полные правила – там же.

Как всегда, для девушек-спиннингисток предусмотрено отдельное награждение с красивыми цветочными композициями и призами. Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание соревнований по спиннинговому рыбатлону-2020:

  • 13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров;
  • 14:00 – старт;
  • 16:00 – завершение ловли, штрафные круги;
  • 16:30 – награждение.

Главные партнеры: сервис заказа поездок «ВЕЗЁТ» 700-100, питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», газировка «ЛУНАПАРК».

Организация и проведение соревнований: «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка: продюсерский центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн: типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры: пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «РЫБАЧОК» на Касимовском шоссе, магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», студия современного восстановления здоровья «REHAB STUDIO».

Генеральные информационные партнёры: информационное агентство «7 новостей», «Авторадио» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», журнал «Телесемь», проект «РЫБАLOVE».

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