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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Русских жестко раскритиковал чиновников после прогулки по Ульяновску

Никита Брыкин
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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских остался недоволен работой чиновников после прогулки по центру Ульяновска.

Глава региона опубликовал пост в Instagam и отметил, что ему не нужна «чиновничья показуха по вопросам благоустройства». Он намерен добиваться системной работы.

«Вчера прогулялся по Ульяновску. Для начала выбрал центр – это все-таки «лицо» города. Скажу честно, в глаза бросился мусор, который повсюду. В клумбах лежат пакеты с мусором, в подворотнях переполненные баки. Урн практически нет», – посетовал Русских.

По его словам, вопросы также вызывает наружная реклама в городе и содержание парков и скверов.

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