Русских заявил о большом оттоке ульяновской молодежи из региона

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил региональному правительству разработать программу для закрепления выпускников учебных заведений дома, пишет портал «Ульяновск Экспресс».

По его словам, в регионе не хватает хороших квалифицированных кадров. При этом Ульяновская область входит в десятку по оттоку молодежи.

«Встретился с крупными работодателями, представителями профсоюзов и учебных заведений. Обменялись мнениями», – рассказал Русских.

В итоге глава региона предложил создать для молодых людей дополнительный социальный пакет.