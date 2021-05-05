Русских заявил о большом оттоке ульяновской молодежи из региона

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил региональному правительству разработать программу для закрепления выпускников учебных заведений дома, пишет портал «Ульяновск Экспресс».
По его словам, в регионе не хватает хороших квалифицированных кадров. При этом Ульяновская область входит в десятку по оттоку молодежи.
«Встретился с крупными работодателями, представителями профсоюзов и учебных заведений. Обменялись мнениями», – рассказал Русских.
В итоге глава региона предложил создать для молодых людей дополнительный социальный пакет.