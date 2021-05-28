23 C
Рязань
Пятница, 28 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Русских утвердил план борьбы с нашествием черной мошки

Никита Брыкин
- Advertisement -

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских утвердил план действий по борьбе с черной мошкой в Сурском районе, сообщает портал «Ульяновск онлайн».

Глава региона обратил внимание, что речь идет о давней проблеме, однако в этом году погодные условия поспособствовали увеличению ареала обитания черной мошки.

«Она стала терроризировать местных жителей. Нам необходимо разработать план, как мы будем действовать, чтобы обезопасить людей и животных от гнуса», — заявил Русских.

В итоге было принято решение направить из областного бюджета средств, необходимых для проведения мониторинга по определению мест нахождения личинок мошки в августе-сентябре.

В октябре планируется осуществить дезинфекцию этих мест. На апрель следующего года запланирован второй этап обследования и обработки препаратами.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,531ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]