Русских утвердил план борьбы с нашествием черной мошки

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских утвердил план действий по борьбе с черной мошкой в Сурском районе, сообщает портал «Ульяновск онлайн».

Глава региона обратил внимание, что речь идет о давней проблеме, однако в этом году погодные условия поспособствовали увеличению ареала обитания черной мошки.

«Она стала терроризировать местных жителей. Нам необходимо разработать план, как мы будем действовать, чтобы обезопасить людей и животных от гнуса», — заявил Русских.

В итоге было принято решение направить из областного бюджета средств, необходимых для проведения мониторинга по определению мест нахождения личинок мошки в августе-сентябре.

В октябре планируется осуществить дезинфекцию этих мест. На апрель следующего года запланирован второй этап обследования и обработки препаратами.