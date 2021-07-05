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Понедельник, 5 июля, 2021
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Русских раскрыл правду о зарплатах и вакансиях в Ульяновской области

Никита Брыкин
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Губернатор Алексей Русских обратил внимание на крайне низкий уровень заработной платы в Ульяновской области, пишет «Ульяновск. Экспресс».

Глава региона отметил, что в этой сфере есть над чем поработать, чтобы переломить негативную тенденцию.

«Мы должны опираться на живые примеры, а не только на сухую статистику. Поэтому утешать себя тем, что в регионе создано «много вакансий» — не стоит», — рассказал Русских.

Политик отметил, что работодатели, которые жалуются на невозможность найти людей на вакансии с хорошей зарплатой, зачастую предлагают соискателям маленький заработок.

«Простой пример: в регионе три тысячи вакансий с зарплатой ниже 15 тысяч рублей при полном рабочем дне», — посетовал губернатор.

Русских поручил правительству системно организовывать встречи с работодателями для обсуждения планов по повышению уровня зарплаты в разных сферах.

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