Русских раскритиковал чиновника за дорожный коллапс в Ульяновске

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских обсудил с местными чиновниками дорожный коллапс на улице Инзенской в областном центре, пишет «Мозаика».

Ранее по этому поводу поступило много недовольных сообщений от местных жителей. Первый заместитель главы города Сергей Мишин пояснил, что там ведутся работы.

По его словам, обычно работы ведутся по ночам, однако накануне рабочие задержались на два часа, что и стало причиной пробки.

«Работы проводить нужно, но создавать неудобства жителям мы не имеем права», – заявил Русских.

Глава региона потребовал от ответственных лиц впредь не допускать подобного.