Русских прогулялся по парку «Победа» и нашел мелкие недостатки

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских прогулялся по парку «Победа» и поделился впечатлениями от увиденного в Instagram.

Глава региона поздравил ульяновцев всех с праздником Весны и Труда и отметил, что в области стартовал парковый сезон. Он обратил внимание на множество гуляющих и семей с детьми, и это, по его мнению, отражает потребность в современных и благоустроенных пространствах.

«Поговорил с людьми, парк в целом нравится. Есть замечания, но директор парка был со мной, думаю, что исправят в короткие сроки», – отметил Русских.

Чиновник также подчеркнул, что общественное пространство планируют благоустроить по проекту «Формирование комфортной городской среды».