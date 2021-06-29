Русских пожаловался, что Ульяновская область топчется на месте

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Глава региона Алексей Русских заявил, что с точки зрения социальных показателей Ульяновская область топчется на месте и практически не развивается, пишет «Ульяновск онлайн».

Губернатор взял в расчет рейтинги, которые сравнивают регионы по комплексным показателям качества жизни.

На протяжении последних лет Ульяновская область занимает схожие позиции в рейтинге по уровню благосостояния семей (в 2020 году 62 место), по качеству жизни населения (33 место), зарплат в малых и средних населенных пунктах (67 место).

Также в регионе наблюдается уровень бедности выше среднего в России (15 процентов в регионе при 12 процентах по стране).