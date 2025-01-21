Руководители Ряжского округа рассказали, что изменилось после объединения

В январе 2024 года город Ряжск и Ряжский район вошли в состав Ряжского муниципального округа. Что изменилось и как объединение повлияло на жизнь жителей, рассказали ИД «Пресса» руководители округа.

Андрей Насонов, глава Ряжского муниципального округа:

«Образование округа позволяет сбалансировано развивать различные территории, включая сельские, что особенно важно для снижения разрыва между городом и селом. Главы сельских администраций получили статус начальников территориальных отделов, что позволяет им оперативно реагировать на потребности жителей и решать проблемы без излишних формализованных действий, в рамках должностных обязанностей.

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Переход к окружной системе снизил уровень бюрократии, что делает административный процесс более эффективным. Консолидированный бюджет позволяет более рационально распределять средства. Имеющиеся финансовые и материальные ресурсы используются более эффективно и целенаправленно. Такой подход помогает решать важные социальные вопросы. Так, за прошлый год в округе реализовали 11 местных инициатив — это и ремонт памятников, ограждений, строительство детских площадок, благоустройство общественных территорий.

Важно отметить, что образование округа ликвидировало дублирующие функции органов местного самоуправления, что позволяет экономить бюджетные средства, которые также направляются на решение социальных вопросов.

Таким образом, преобразование района в округ — это не просто административная реформа — это новые горизонты для социально-экономического развития Ряжской земли и улучшения благосостояния ее жителей».

Олег Мокроусов, председатель Ряжской окружной Думы:

«Объединение в округ действительно принесло ряд значительных преимуществ для жителей. Особенно в населенных пунктах, где отсутствуют налоговые поступления, в связи с чем возникают трудности с решением различных социальных вопросов. Создание общего бюджета в рамках округа является эффективным инструментом для решения этих проблем. Консолидированный фонд позволяет не только обеспечить финансирование необходимых работ, но и оптимизировать расходы. В отличие от двухуровневой системы управления, проблемы решаются быстрее и более эффективно».