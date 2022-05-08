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Воскресенье, 8 мая, 2022

Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»

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Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»

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Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»

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В канун 77-летия Великой Победы старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказывает о ней.

 — Картина была написана рязанским художником в 1955 году – спустя 10 лет после Победы.

На полотне нет открытой героики и пафоса. Это картина — размышление, картина-раздумье о судьбе поколения, прошедшего войну и восстановившего страну после разрухи, голода и тяжких лишений.

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Название картины даёт надежду. Солдат-победитель смотрит из окна поезда на родную землю и понимает, как много уже мирных забот ляжет на его плечи.

Он думает о самых близких и родных, которые ждут его дома. Ему есть куда и к кому возвращаться. Об этом говорит незаметная, маленькая деталь – детская игрушка, торчащая из солдатской котомки.

В России нет семьи, чья история не была бы опалена войной. В каждой чтут своего героя, и из поколения в поколение сохраняют светлую память о нем.

Значит, будем жить!

Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»
Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»
Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»
Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»

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