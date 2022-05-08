Рубрика «День шедевра» представляет картину Станислава Якушевского «Домой»

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В канун 77-летия Великой Победы старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказывает о ней.

— Картина была написана рязанским художником в 1955 году – спустя 10 лет после Победы.

На полотне нет открытой героики и пафоса. Это картина — размышление, картина-раздумье о судьбе поколения, прошедшего войну и восстановившего страну после разрухи, голода и тяжких лишений.

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Название картины даёт надежду. Солдат-победитель смотрит из окна поезда на родную землю и понимает, как много уже мирных забот ляжет на его плечи.

Он думает о самых близких и родных, которые ждут его дома. Ему есть куда и к кому возвращаться. Об этом говорит незаметная, маленькая деталь – детская игрушка, торчащая из солдатской котомки.

В России нет семьи, чья история не была бы опалена войной. В каждой чтут своего героя, и из поколения в поколение сохраняют светлую память о нем.

Значит, будем жить!