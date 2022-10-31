«Ростелеком» запустил удобный ресурс для оценки работы технических специалистов ЦФО

С помощью простой формы клиенты провайдера из регионов Центральной России смогут в онлайн-режиме оставлять свои комментарии и выставлять оценки специалистам монтерам техподдержки. Сервис пришел на смену автоматическому голосовому оповещению, возможности которого были ограничены.
Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом региона «Запад» ПАО «Ростелеком»:
Новая схема оценки выполненных работ выглядит следующим образом. После выполнения заявки специалистом «Ростелекома» клиенту приходит СМС со ссылкой на короткую форму опроса. С ее помощью абонент сможет сообщить, решена ли его проблема, оставить комментарий о работе сотрудника техподдержки и поставить ему оценку от одного до пяти баллов.
Ирина Гаврилина, клиент «Ростелекома» из Твери:
Если после визита специалиста техподдержки «Ростелекома» проблема останется нерешенной, об этом можно сообщить по номеру 8 800 450 01 50.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram