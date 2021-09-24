«Ростелеком» подключил умные экраны группе компаний «Автоимпорт» в Рязани

«Ростелеком» подключил услугу «Умные экраны» группе компаний «Автоимпорт» в Рязани. Провайдер разместил видеопанели в центральном офисе клиента, его автосалонах и автосервисах — всего 14 экранов. Цифровой сервис позволяет заказчику демонстрировать визуальный контент, актуальный как для сотрудников, так и для посетителей. Для организации услуги «Ростелеком» задействовал собственную сеть передачи данных.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«“Умные экраны” — эффективный инструмент коммуникации с клиентами и партнерами для любого бизнеса. Сервис позволяет не только транслировать нужную информацию, но и анализировать ее. В частности, видеоаналитика повышает эффективность коммуникации, таргетируя контент с учетом пола и возраста стоящего перед экраном человека».

Олег Смирнов, президент ГК «Автоимпорт»:

«Мы приняли решение воспользоваться услугой ‘’Умные экраны’’ по нескольким причинам. В первую очередь, чтобы транслировать корпоративную информацию. Политика открытых диалогов через умные сервисы — это современно и удобно. Кроме того, немалую роль в пользу услуги сыграла простота ее использования. Мы можем запустить любой контент за несколько часов и одновременно в нескольких точках. Информацию на экранах легко контролировать и программировать. Мы получаем статистические данные о количестве людей, просматривающих ролики. Это помогает оперативно определить, насколько тот или иной контент востребован. и выстроить дальнейшую коммуникационную политику».

Услуга «Умные экраны» используется в разных сферах деятельности — от государственных учреждений до коммерческих компаний любого масштаба. Сервис может быть развернут на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. При подключении специалисты провайдера установят оборудование (видеопанели и медиаплееры), предоставят программное обеспечение для хранения и централизованного управления показами и контентом через личный кабинет.

Подробности можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.