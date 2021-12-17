«Ростелеком» подключил к Сети крупное агропромышленное предприятие в Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупное агропромышленное предприятие «Рассвет-1» в Шацком районе Рязанской области. Специалисты компании проложили волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в административное здание клиента. Кроме того, благодаря возможностям ВОЛС заказчику стал доступен цифровой сервис «Виртуальная АТС» с прямым номером областного центра (4912).
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Петр Лопырев, генеральный директор ООО «Рассвет-1»:
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Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.
Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.
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