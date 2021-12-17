«Ростелеком» подключил к Сети крупное агропромышленное предприятие в Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупное агропромышленное предприятие «Рассвет-1» в Шацком районе Рязанской области. Специалисты компании проложили волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в административное здание клиента. Кроме того, благодаря возможностям ВОЛС заказчику стал доступен цифровой сервис «Виртуальная АТС» с прямым номером областного центра (4912).

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— На протяжении нескольких лет мы плодотворно сотрудничаем с компанией «Рассвет-1», предоставляя ей междугородную и международную телефонную связь. Теперь пакет услуг клиента пополнился развитой сетевой инфраструктурой и доступом в интернет. Учитывая планы развития сельхозпредприятия, строительство молочного завода и сушильного комплекса, надеемся на дальнейшее сотрудничество и подключение других наших сервисов».

Петр Лопырев, генеральный директор ООО «Рассвет-1»:

— В нашем хозяйстве более 5 000 гектаров пахотных земель. Мы сохранили производство продукции мясо-молочного направления и намерены его расширять. Ежегодно приобретаем новую технику. Строим новые производственные площади. Очевидно, что без цифровой модернизации обойтись невозможно. У сотрудников, занимающихся административной работой, обязательно должны быть быстрый интернет и телефония, которые позволят не пропустить ни одного обращения от потенциальных клиентов. При выборе подрядчика мы уделяли особое внимание качеству предлагаемых услуг и гибкой тарифной политике. «Ростелеком» по всем показателям оправдал наши ожидания».

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Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.