«Ростелеком» поддержал хакатон «Программ.Старт» в Рязани

«Ростелеком» выступил партнером первого в Рязани молодежного хакатона «Программ.Старт». Мероприятие прошло 15–16 октября на базе областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Представители провайдера подготовили для участников техническое задание по разработке уникального цифрового сервиса, а также вошли в состав жюри.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания заинтересована в развитии IT-сферы Рязанской области. Именно поэтому поддержка таких мероприятий, как хакатон “Программ.Старт”, остается одним из важных направлений работы “Ростелекома”. Уверены, полученные участниками знания способны стать основой их будущей успешной карьеры в цифровой отрасли. Надеемся, среди победителей есть и наши потенциальные сотрудники, которые будут развивать технологии в регионе».

«Программ.Старт» собрал более 250 студентов высших и специальных учебных заведений Рязани. Молодые специалисты продемонстрировали свои навыки в разработке виртуальных сервисов для дизайна, администрирования и управления цифровыми проектами, а также умение работать в команде. Все созданные в ходе хакатона программно-технические решения получили высокие оценки экспертов.

Анзор Балкаров, программный директор хакатона:

«Форум «Программ.Старт” стал, в числе прочего, площадкой для выявления талантливых ребят потенциальными работодателями — партнерами проекта. Во время соревнований студенты не только четко отработали кейсы заказчиков, но и предложили нестандартные решения вне технического задания. Это говорит об их вовлеченности, компетенциях и творческом подходе. Приглашенные эксперты, в свою очередь, продемонстрировали заинтересованность в дальнейшей разработке и внедрении многих озвученных идей. Это подтверждает значимость и своевременность проведения в регионе таких соревнований. Уверен, хакатон станет ежегодным».

Помимо состязательной части, двухдневная программа включала открытые лекции и мастер-классы от ведущих специалистов региональной IT-отрасли. Организатором мероприятия выступил комитет по делам молодежи Рязанской области, а соорганизаторами — рязанское региональное отделение Российского общества «Знание» и областная универсальная научная библиотека имени Горького.

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