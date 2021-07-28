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Среда, 28 июля, 2021
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Россиянин прочитал переписку своей девушки в соцсетях и убил ее

Никита Брыкин
Россиянин прочитал переписку своей девушки в соцсетях и убил ее
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Белоярский районный суд вынес приговор мужчине, который убил свою девушку после прочтения ее личной переписки в телефоне, пишет Znak.com.

Инцидент произошел 13 мая 2019 года в частном доме. Пока возлюбленная спала, мужчина решил посмотреть ее переписку в соцсетях. Обнаружив что-то, по его мнению, недопустимое, он из ревности задушил девушку. Сначала злоумышленник скинул труп в погреб, после чего закопал его рядом с домом.

Чтобы обеспечить себе алиби, несколько дней мужчина присылал с телефона убитой на свой номер сообщения, что она находится в Екатеринбурге, и что с ней все хорошо. После этого он продал телефон. Однако он не подумал отвечать на сообщения и звонки обеспокоенных родственников, которые в итоге обратились в полицию.

Уральца приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

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