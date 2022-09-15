Российский перечень праздничных дат пополнится Днём федерального госсанэпиденадзора

День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора официально станет профессиональным праздником сотрудников службы. Он будет отмечаться 15 сентября.

Распоряжение об утверждении нового профессионального праздника в стране подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

15 сентября выбран праздничной датой не случайно. В этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет «О санитарных органах республики».

Работники Роспотребнадзора считали этот день своим профессиональным праздником, но он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат.

Принятое решение Роспотребнадзору поручено закрепить нормативным правовым актом.

14 сентября президент Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора с вековым юбилеем образования санитарно-эпидемиологической службы России. Он подчеркнул необходимость формирования санитарного щита страны.

В структурах санитарно-эпидемиологического надзора России трудится более 67 тысяч человек, – пишет Медвестник.