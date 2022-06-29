Российская актриса Анна Миклош едва не стала жертвой змей на собственной даче

Российская актриса Анна Миклош едва не стала жертвой нападения змей на собственной даче, сообщает 5-tv.ru.

PR-менеджер звезды «Гончих» Андрей Карпов рассказал журналистам, что Анна была вместе с семьёй на отдыхе под Санкт-Петербургом. Происшествие произошло во время прополки рассады в теплице. Артистка неожиданно услышала шипение, обернувшись поняла — она в шаге от трагедии.

Миклош едва не наступила на змей, которые из-за этого могли бы её атаковать.

По словам Карпова, на место вызовут специалистов, чтобы отловить змей.