Россияне и китайцы вместе пожелали успехов на Олимпиаде рязанской фигуристке Александре Трусовой

Российские и китайские болельщики записали обращение фигуристке Александре Трусовой. Видео опубликовала группа Вконтакте Россия-Китай: главное.
Уроженке Рязани, которая участвует в Олимпийских играх в Пекине, пожелали блестящих успехов и победы.
Кроме Трусовой, слова поддержки высказали и другим фигуристкам — Щербаковой, Валиевой, Загитовой.
Ранее болеть за Александру Трусову рязанцев призвал губернатор Николай Любимов, а сама спортсменка опубликовала в своём Instagram фото из Олимпийской деревни.