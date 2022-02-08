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Вторник, 8 февраля, 2022

Россияне и китайцы вместе пожелали успехов на Олимпиаде рязанской фигуристке Александре Трусовой

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Россияне и китайцы вместе пожелали успехов на Олимпиаде рязанской фигуристке Александре Трусовой

7info7
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Российские и китайские болельщики записали обращение фигуристке Александре Трусовой. Видео опубликовала группа Вконтакте Россия-Китай: главное.

Уроженке Рязани, которая участвует в Олимпийских играх в Пекине, пожелали блестящих успехов и победы.

Кроме Трусовой, слова поддержки высказали и другим фигуристкам — Щербаковой, Валиевой, Загитовой.

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Ранее болеть за Александру Трусову рязанцев призвал губернатор Николай Любимов, а сама спортсменка опубликовала в своём Instagram фото из Олимпийской деревни.

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