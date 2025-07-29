Первый регулярный рейс Москва — Пхеньян приземлился в столице КНДР 28 июля. Теперь авиасообщение между странами будет осуществляться раз в месяц. Эксперты ожидают, что благодаря этому число поездок между Россией и Северной Кореей возрастёт. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), при увеличении частоты рейсов хотя бы в два–три раза, поток туристов может достичь 100 тысяч человек в год. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Транспортная доступность

28 июля в международный аэропорт Пхеньяна прибыл самолёт Boeing 777-200ER, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. Обратный рейс с более чем 400 пассажирами на борту запланирован на 29 июля.

«Мы приветствуем запуск регулярного авиасообщения между Москвой и Пхеньяном. Это важный шаг к раскрытию туристического потенциала двух стран», — заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Ранее, 17 июня, после длительного перерыва, вызванного пандемией, возобновилось железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Также в КНДР по-прежнему можно добраться авиарейсом Владивосток — Пхеньян. Средняя стоимость билета на этот маршрут составляет около 73 тысяч рублей, а перелёт из Москвы обойдётся примерно в 100 тысяч.

По данным АТОР, тур в Северную Корею (без учёта дороги) стоит около 150 тысяч рублей. С учётом транспортных расходов отдых на двоих может обойтись в 400 тысяч рублей.

«Средний турист не путешествует месяц — обычно это 10–14 дней. Поэтому говорить о резком росте турпотока можно будет только после увеличения количества рейсов», — добавил Мурадян.

Визы и правила

Российский союз туриндустрии (РСТ) не рекомендует самостоятельно планировать поездки в КНДР.

«Оформление визы занимает до 30 дней, и заявки подаются только через туроператоров, у которых заключены контракты с принимающей стороной в Северной Корее», — сообщил пресс-секретарь РСТ Артур Абдюханов.

По словам Артура Мурадяна, сейчас поездки в страну возможны исключительно в составе организованных туристических групп. Интерес к Северной Корее среди россиян есть, но возможности ограничены.

«Чтобы поехать, нужно найти туроператора с устойчивыми связями с КНДР. Таких на рынке немного», — пояснил он.

При этом, по его словам, в стране есть хорошие отели, и туристы могут рассчитывать на достойный уровень сервиса.

Курорт Вонсан-Кальма: условия и стоимость

В 2024 году в Северной Корее завершилось строительство курорта Вонсан-Кальма на побережье Японского моря. Он включает пять километров пляжа, 54 отеля, рестораны, СПА, магазины, аквапарк, кинотеатр и аэродром. Сейчас курорт доступен только для граждан России.

Стоимость восьмидневного тура для одного человека составляет 145 тысяч рублей. В эту сумму входят двухместное размещение, трёхразовое питание, экскурсионная программа и трансфер. Перелёт оплачивается отдельно.

Также в программу включена трёхдневная экскурсия в Пхеньян, расположенный в 160 км от курорта.