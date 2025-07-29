Первый регулярный рейс Москва — Пхеньян приземлился в столице КНДР 28 июля. Теперь авиасообщение между странами будет осуществляться раз в месяц. Эксперты ожидают, что благодаря этому число поездок между Россией и Северной Кореей возрастёт. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), при увеличении частоты рейсов хотя бы в два–три раза, поток туристов может достичь 100 тысяч человек в год. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Транспортная доступность
28 июля в международный аэропорт Пхеньяна прибыл самолёт Boeing 777-200ER, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. Обратный рейс с более чем 400 пассажирами на борту запланирован на 29 июля.
Ранее, 17 июня, после длительного перерыва, вызванного пандемией, возобновилось железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Также в КНДР по-прежнему можно добраться авиарейсом Владивосток — Пхеньян. Средняя стоимость билета на этот маршрут составляет около 73 тысяч рублей, а перелёт из Москвы обойдётся примерно в 100 тысяч.
По данным АТОР, тур в Северную Корею (без учёта дороги) стоит около 150 тысяч рублей. С учётом транспортных расходов отдых на двоих может обойтись в 400 тысяч рублей.
Визы и правила
Российский союз туриндустрии (РСТ) не рекомендует самостоятельно планировать поездки в КНДР.
По словам Артура Мурадяна, сейчас поездки в страну возможны исключительно в составе организованных туристических групп. Интерес к Северной Корее среди россиян есть, но возможности ограничены.
При этом, по его словам, в стране есть хорошие отели, и туристы могут рассчитывать на достойный уровень сервиса.
Курорт Вонсан-Кальма: условия и стоимость
В 2024 году в Северной Корее завершилось строительство курорта Вонсан-Кальма на побережье Японского моря. Он включает пять километров пляжа, 54 отеля, рестораны, СПА, магазины, аквапарк, кинотеатр и аэродром. Сейчас курорт доступен только для граждан России.
Стоимость восьмидневного тура для одного человека составляет 145 тысяч рублей. В эту сумму входят двухместное размещение, трёхразовое питание, экскурсионная программа и трансфер. Перелёт оплачивается отдельно.
Также в программу включена трёхдневная экскурсия в Пхеньян, расположенный в 160 км от курорта.