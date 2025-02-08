Удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины усложнили Киеву доступ к подземным хранилищам газа, заявил в беседе с газетой «Взгляд» эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, российским военным удалось усугубить ситуацию для украинских властей.
Эксперт отметил, что в действительности вина лежит на офисе Владимира Зеленского, который плохо подготовился к отопительному сезону, заложив всего лишь около 8 миллиардов кубов газа в подземные хранилища.
Он добавил, что Киев напрасно пытается убедить украинцев, что проблемы с энергетикой вызваны действиями России, а не промахами правительства.