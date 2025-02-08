Удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины усложнили Киеву доступ к подземным хранилищам газа, заявил в беседе с газетой « Взгляд » эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, российским военным удалось усугубить ситуацию для украинских властей.

«Принципиально изменить картину обстрелы не способны. Прямой удар по ПХГ может его уничтожить, но не замедлить скорость выкачивания газа», — сказал Юшков.

Эксперт отметил, что в действительности вина лежит на офисе Владимира Зеленского, который плохо подготовился к отопительному сезону, заложив всего лишь около 8 миллиардов кубов газа в подземные хранилища.

«Для сравнения: в относительно спокойные времена при чуть больших объемах в стране объявлялось чрезвычайное положение», — отметил собеседник издания. Реклама

Он добавил, что Киев напрасно пытается убедить украинцев, что проблемы с энергетикой вызваны действиями России, а не промахами правительства.