В ночь на четверг Вооружённые силы России нанесли массированный удар по ключевым военным объектам на территории Украины. Под прицелом оказались базы, аэродромы, предприятия и пункты дислокации ВСУ в Киеве, Николаеве, Запорожье, Харькове, Сумах и других населённых пунктах. Для атаки использовались ударные беспилотники «Герань» и тяжёлые авиационные фугасные бомбы ФАБ, пишет aif.ru.

Уничтожение американской MLRS в Сумской области

В Сумской области российские военные ликвидировали американскую реактивную установку MLRS, подготовленную к удару по Брянской области. Установка, находившаяся в лесной зоне недалеко от населённого пункта Середина-Буда, была обнаружена и уничтожена ударом авиационной бомбы ФАБ. По данным издания «Военное обозрение», уничтоженная техника находилась в полной боевой готовности и имела на борту полный комплект ракет.

Также в Сумской области удары были нанесены по местам скопления украинских боевиков, планировавших операции в направлении Курской области. Противник понёс серьёзные потери.

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Атака на аэродромы ВСУ

Массированным ударам подверглись несколько стратегически важных аэродромов ВСУ. В Николаевской области уничтожен аэродром «Вознесенский», где находились истребители F-16. Удары беспилотников «Герань» по взлетно-посадочной полосе и ангарным сооружениям вызвали масштабные разрушения и пожар. Аналитики отмечают, что на территории базы также были уничтожены склады с авиационным топливом.

В Умани поражен аэродром 40-й бригады тактической авиации. Разрушено здание, где могли находиться пилоты и технический персонал, уничтожен МиГ-29. В Староконстантинове повреждения получил аэродром 7-й украинской бригады тактической авиации, включая авиационные ангары и технические постройки.

Удары по военным заводам и инфраструктуре Запорожья

Военные предприятия и энергетическая инфраструктура Запорожья также оказались под массированной атакой. Удары беспилотников и, вероятно, крылатых ракет привели к выходу из строя подстанции «Новозапорожская». Это вызвало масштабное отключение электроэнергии в городе. По данным аналитиков, критически важные системы распределения и охлаждения трансформаторов были разрушены, что привело к перебоям в работе промышленных объектов.

На данный момент информация о масштабах ущерба уточняется, однако очевидно, что российская сторона продолжает наносить удары по ключевым объектам украинской армии и инфраструктуры, чтобы ослабить боеспособность противника.