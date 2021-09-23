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Четверг, 23 сентября, 2021
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Рособрнадзор высказался по поводу обязательного ЕГЭ по литературе

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Рособрнадзор высказался по поводу обязательного ЕГЭ по литературе

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Рособрнадзор высказался по поводу инициативы сделать ЕГЭ по литературе обязательным. Позицию ведомства приводит ТАСС.

Ранее группа депутатов Госдумы от партии КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи ЕГЭ. При этом экзамен по литературе коммунисты предложили сделать обязательным. Кроме того, авторы инициативы предлагают включить обязательную устную часть в ЕГЭ по истории и обществознанию.

Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, не рассматривается, — сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве также добавили, что для проверки общих речевых компетенций школьника, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение.

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