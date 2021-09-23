Рособрнадзор высказался по поводу обязательного ЕГЭ по литературе

Рособрнадзор высказался по поводу инициативы сделать ЕГЭ по литературе обязательным. Позицию ведомства приводит ТАСС.

Ранее группа депутатов Госдумы от партии КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи ЕГЭ. При этом экзамен по литературе коммунисты предложили сделать обязательным. Кроме того, авторы инициативы предлагают включить обязательную устную часть в ЕГЭ по истории и обществознанию.

Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, не рассматривается, — сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве также добавили, что для проверки общих речевых компетенций школьника, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию проводится итоговое сочинение.