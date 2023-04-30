Роману Костомарову провели протезирование кисти и стопы

Фигуриста Романа Костомарова прооперировали. Ему провели протезирование стопы и кисти.

По данным Telegram канала Mash, в настоящее время Роман в сознании и идёт на поправку.

Сообщается также, что спортсмен проходит реабилитацию для транспортировки в Германию. Как правило, это занимает несколько месяцев. Немецкие специалисты подключились к лечению по телемедицине в конце марта.

Роман Костомаров в январе оказался в реанимации с пневмонией. В феврале из-за некроза фигуристу ампутировали обе стопы.