Рязанского журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище Рязани

Рязанского журналиста, бывшего главного редактора «Вечерняя Рязань» Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище в Рязани. Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, Вадим Михайлов умер 4 августа. Ему был 71 год.

Вадим Михайлов был главным редактором газеты «Вечерняя Рязань» в 1990-х. Последние годы он работал в «Областной Рязанской газете». Также какое-то время Вадим Михайлов работал в 7info.

Вадима Михайлова называют основателем постсоветской рязанской журналистики. Он умел поднимать острые темы и своей работой показал, что такое «журналистика мнений». При нем газета «Вечерняя Рязань» стала самой популярной и авторитетной городской газетой своего времени.