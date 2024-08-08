Четверг, 8 августа, 2024

Рязанского журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/novgaz_rzn

Рязанского журналиста, бывшего главного редактора «Вечерняя Рязань» Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище в Рязани. Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, Вадим Михайлов умер 4 августа. Ему был 71 год.

Вадим Михайлов был главным редактором газеты «Вечерняя Рязань» в 1990-х. Последние годы он работал в «Областной Рязанской газете». Также какое-то время Вадим Михайлов работал в 7info.

Вадима Михайлова называют основателем постсоветской рязанской журналистики. Он умел поднимать острые темы и своей работой показал, что такое «журналистика мнений». При нем газета «Вечерняя Рязань» стала самой популярной и авторитетной городской газетой своего времени.

Рязанского журналиста Вадима Михайлова похоронили на Новом кладбище Рязани

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