Рязанского предпринимателя подозревают в краже детского батута

Полицейские отдела МВД по Железнодорожному району Рязани раскрыли кражу надувного батута с площади Победы.

В полицию обратился рязанский предприниматель и рассказал, что с площадки около МКЦ исчез батут. Накануне вечером владелец батута спустил из него воздух, но подготовить всё для транспортировки конструкции не успел. Поэтому было решено вывезти громоздкое оборудование утром. Однако ночью батут исчез.

Опросив местных жителей, полицейские установили, что к площадке со спущенным батутом ночью приезжал грузовик. Ночью он отправился в Москву. Выяснилось, что причастен к этому жители Рязани.

По предварительной информации, мужчина заметил на площадке около МКЦ надувной батут, из которого спустили воздух. Рядом не было видно охраны. Мужчина, который зарабатывал предпринимательской деятельностью, понимал, что батут — это дорогостоящее оборудование. Злоумышленник быстро организовал погрузку оборудования в грузовик и перевозку в Москву. Там он нашел покупателя и сбыл похищенное за несколько сотен тысяч рублей.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 6 лет.