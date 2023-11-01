Рязанское правительство рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура»

Правительство Рязанской области рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура».
В этом году в области строят три сельских Дома культуры, проводят капремонт четырех детских школ искусств, двух ДК и четырех музеев.
В Рязани завершается реконструкция областного Театра юного зрителя.
Также в области переоснастили Театр драмы и Музыкальный театр, девять школ искусств, шесть музеев и семь библиотек.
Большое внимание уделяется повышению квалификации работников культуры, оказывается господдержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, сообщает правительство региона.