Рязанское правительство рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура»

Правительство Рязанской области рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура».

В этом году в области строят три сельских Дома культуры, проводят капремонт четырех детских школ искусств, двух ДК и четырех музеев.

В Рязани завершается реконструкция областного Театра юного зрителя.

Также в области переоснастили Театр драмы и Музыкальный театр, девять школ искусств, шесть музеев и семь библиотек.

Большое внимание уделяется повышению квалификации работников культуры, оказывается господдержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, сообщает правительство региона.