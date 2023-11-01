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Рязанское правительство рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура»

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Правительство Рязанской области рассказало о реализации в регионе нацпроекта «Культура».

В этом году в области строят три сельских Дома культуры, проводят капремонт четырех детских школ искусств, двух ДК и четырех музеев.

В Рязани завершается реконструкция областного Театра юного зрителя.

Также в области переоснастили Театр драмы и Музыкальный театр, девять школ искусств, шесть музеев и семь библиотек.

Большое внимание уделяется повышению квалификации работников культуры, оказывается господдержка лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам, сообщает правительство региона.

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