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Пятница, 3 июня, 2022

Рязанское отделение ЛДПР собирается выдвинуть на пост губернатора находящегося под следствием Панкина

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7info

Рязанское отделение ЛДПР собирается выдвинуть на пост губернатора находящегося под следствием Панкина

Рязанское отделение ЛДПР собирается выдвинуть кандидатом на пост губернатора Рязанской области Дмитрия Панкина. Об этом сообщает официальная страница отделения ВКонтакте.

Решение принято 2 июня на заседании координационного совета отделения, прошедшего под председательством Александра Шерина.

Рязанские лдпровцы обратились к Высшему совету партии с просьбой представить Панкина кандидатом после официального объявления о начале избирательной кампании по выборам губернатора.

Также решено обратиться в прокуратуру Рязанской области и региональное управлением СК РФ с «просьбой провести проверку и взять под личный контроль вопрос, связанный с затягиванием принятия решения по уголовному делу в отношении Панкина».

Панкин стал одним из депутатов гордумы Рязани, на которых завели уголовные дела о мошенничестве с выплатами на работу помощников.

Выборы губернатора Рязанской области должны пройти в сентябре 2022 года. Пока об этом официально не объявлено.

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