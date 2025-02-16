Рязанским школьникам рассказали о железнодорожных профессиях

Сотрудники МЖД рассказали рязанским школьникам об основных железнодорожных профессиях. Для учащихся девятых классов школы № 39 провели обзорную экскурсию по нескольким предприятиям стальной магистрали.

Так, учащиеся посетили локомотивное депо Рязань, где им рассказали об истории предприятия, которое отметило свое 160-летие. Ребятам показали серию отечественных электровозов, обслуживающих пассажирские поезда, – ЭП2К и ЭП1М, подготовку машинистов к рейсу, ремонтные цеха. Школьники побывали в классе технического обучения и попробовали самостоятельно совершить поездку по виртуальной железной дороге на тренажерном комплексе.

В ходе экскурсии учащиеся посетили также станцию Рязань-2, где ознакомились с особенностями работы дежурного по станции, осмотрщика вагонов, монтера пути и электромехаников.

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Кроме того, подросткам еще раз напомнили правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Мероприятие было организовано в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Московской железной дорогой и региональным Центром опережающей профессиональной подготовки, которое предусматривает расширенное взаимодействие в вопросах профориентационной работы со школьниками, начиная с 6-го класса.