Рязанским школьникам рассказали о правилах безопасности во время лесного пожара

3 июня в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Женское движение Единой России» совместно с министерством природопользования Рязанской области прошел открытый урок для детей младших классов Русской классической школы № 7 г. Рязани.
Главная тема обучающего мероприятия — правила безопасности в случае угрозы или возникновения лесных пожаров.
Урок прошел в интерактивной форме. Детям были показаны документальные короткометражные фильмы и мультфильмы, посвященные лесным пожарам и борьбе с ними. В простой и доступной форме ребятам рассказали о том, чего нельзя делать в лесу и как правильно вести себя, если вдруг оказались в зоне лесного пожара.
В настоящее время в Рязанской области введен особый противопожарный режим, запрещающий посещения лесов. В особо жаркое время данная мера необходима для сокращения чрезвычайных ситуаций.
Лесные пожары неразрывно связаны и с экологической повесткой — оставленный мусор, включая биологические отходы, способствует вымиранию животных, ухудшению состояния почвы. Даже оставленная стеклянная бутылка или стеклышко под прямыми лучами солнца способны вызвать бедствие.
В заключение урока детям показали фотографии транспортных средств, используемых при тушении пожаров, а также ответили на вопросы детей, связанные с безопасным поведением в зоне лесного пожара.