Рязанским школьникам рассказали о правилах безопасности во время лесного пожара

3 июня в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Женское движение Единой России» совместно с министерством природопользования Рязанской области прошел открытый урок для детей младших классов Русской классической школы № 7 г. Рязани.

Главная тема обучающего мероприятия — правила безопасности в случае угрозы или возникновения лесных пожаров.

— Начались летние каникулы. Многие из вас отправятся в походы вместе с родителями, а кто-то поедет отдыхать в деревню или в детские лагеря. Лето обещает быть жарким, а это может привести к возгораниям и лесным пожарам. Поэтому каждому из нас нужно знать о правилах безопасности поведения в лесах. А ещё о том, что делать, если вдруг вы увидели пожар, — отметила руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица.

Урок прошел в интерактивной форме. Детям были показаны документальные короткометражные фильмы и мультфильмы, посвященные лесным пожарам и борьбе с ними. В простой и доступной форме ребятам рассказали о том, чего нельзя делать в лесу и как правильно вести себя, если вдруг оказались в зоне лесного пожара.

— По статистике 9 из 10 лесных пожаров происходят из-за человека. Окурки, мусор, розжиг костров и несоблюдение правил пожарной безопасности. Также причиной пожара может стать «сухая гроза», — рассказала консультант отдела организационной работы и документационного обеспечения Министерства природопользования Рязанской области Екатерина Болдарева.

В настоящее время в Рязанской области введен особый противопожарный режим, запрещающий посещения лесов. В особо жаркое время данная мера необходима для сокращения чрезвычайных ситуаций.

Лесные пожары неразрывно связаны и с экологической повесткой — оставленный мусор, включая биологические отходы, способствует вымиранию животных, ухудшению состояния почвы. Даже оставленная стеклянная бутылка или стеклышко под прямыми лучами солнца способны вызвать бедствие.

— Отдыхая на природе, увозите весь мусор с собой. Вы спасете множество жизней лесных обитателей и их дома, — подчеркнула Екатерина Петровна во время своего выступления.

В заключение урока детям показали фотографии транспортных средств, используемых при тушении пожаров, а также ответили на вопросы детей, связанные с безопасным поведением в зоне лесного пожара.