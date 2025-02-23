Рязанский железнодорожный колледж отметил 100-летний юбилей. Празднование прошло 20 февраля во Дворце молодежи. Об этом учебное заведение сообщает в своей группе ВКонтакте.

Поздравить коллектив колледжа с юбилеем пришли руководители областных и городских органов власти, представители железной дороги, социальные партнеры, почетные ветераны, сотрудники, выпускники и студенты Рязанского железнодорожного колледжа. От имени депутатов Рязанской городской Думы к собравшимся обратился первый заместитель главы муниципального образования, председателя РГД Антон Астафьев. Депутат поблагодарил преподавателей колледжа за профессионализм в подготовке высококлассных специалистов, а студентам пожелал двигаться только вперед.

«Сменялись эпохи, менялись названия учреждения, но благодаря преподавателям и студентам колледж сохранил традиции, стал центром подготовки квалифицированных специалистов, которые будут работать на благо нашей страны, на благо развития железнодорожной отрасли», — сказал директор колледжа Вячеслав Чижков.

С поздравлениями и напутственными словами выступила заместитель министра образования Рязанской области Александра Кондратьева. Начальник управления социального обслуживания Минтруда и социальной защиты населения РО Наталья Рогатина и префект железнодорожного района города Олег Морозов поздравили администрацию и наградили почетными грамотами заслуженных работников колледжа.

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Поздравить колледж с юбилеем приехал заместитель начальника Московской дирекции тяги (по эксплуатации) филиала ОАО «РЖД» Артур Фархутдинов. Со сцены прозвучали поздравления от руководителя регионального обособленного подразделения профсоюза на Московской железной дороге Марины Николаевой, настоятеля Иоанно-Богословского мужского монастыря игумена Исаакия, заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергея Дмитрова, многих других друзей и партнеров учебного заведения.

В этот важный день вспомнили историю образования и становления РЖК, его яркие моменты и успехи. Сотрудники колледжа за многолетний труд и значимые достижения в своей работе были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Творческие номера показали образцовый ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга», Николай Чижков с песней «А река течёт», обучающиеся объединения «Экспрессия» Центра детского творчества «Стрекоза», эстрадный ансамбль Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых, студенты Рязанского железнодорожного колледжа.

Теплая и дружественная атмосфера Торжественного вечера позволила вспомнить достойное прошлое, увидеть значимое настоящее и вселила уверенность в передовое будущее Рязанского железнодорожного колледжа.