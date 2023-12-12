Рязанский театр современного танца «Импульс» с успехом выступил в Казани

Образцовый театр современного танца «Импульс» (руководитель Орехова Екатерина Геннадьевна, педагоги Бакланова Анастасия Алексеевна, Калмынина Виталина Дмитриевна) Рязанского городского Дворца детского творчества принял участие в Международной премии лауреатов «4 FEST» в Казани. Подробности сообщил сайт ДДТ.

Конкурс проводится организаторами Международного хореографического движения «Танцуй, Россия!» и Международного фестиваль-конкурса «KONKURENT».

Жюри конкурса представляли:

Деревягин Юрий Григорьевич, заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры. Заслуженный работник культуры РФ, профессор (г. Москва). Обладатель почетного знака Министерства культуры «За достижения в культуре»;

Егор Дружинин, Заслуженный артист РФ, хореограф, актёр, кинорежиссёр, наставник проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ;

Ашот Назаретян, ведущий танцовщик хореографической компании «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова». Лауреат, а после и член жюри национальной театральной премии «Золотая маска». Педагог-резидент по современной хореографии Сеульского государственного университета (Южная Корея) и «ГинзаАртСкул» (Токио, Япония);

Александр Царёв, танцор, хореограф-постановщик. Основатель и руководитель студии танцев Kingstep/Казань.

По итогам конкурса коллектив «Импульс»:

Лауреат 1 степени в номинации современный танец (14-17 лет), «Верёвки вить»;

Лауреат 2 степени в номинации современный танец (14-17 лет), «Сквозь призму»;

Лауреат 2 степени в номинации народно-стилизованный танец (14-17 лет), «Одинаково разные»;

Лауреат 2 степени в номинации эстрадный танец (10-14 лет), «По дороге в город счастья»;

Лауреат 2 степени (10-14 лет) в номинации современный танец, «Слухи».

Педагоги коллектива получили благодарственные письма от организаторов конкурса.

Руководитель коллектива Екатерина Орехова отмечена специальным призом «За личный вклад в развитие современного танца в хореографическом коллективе».

Также «Импульс» получил карту резидента фестиваля.