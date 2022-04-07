Рязанский театр кукол отметил 95-летие

6 апреля в Рязанской театре кукол состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею. На праздничном вечере присутствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава регионального Минкульта Виталий Попов.

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По словам Любимова, за годы существования театр подарил рязанцам множество спектаклей и громких имен, прозвучавших на всю страну. Сегодня в его репертуаре более 40 постановок. Это популярные сказки для самых юных зрителей, спектакли по мотивам художественных произведений для подростков, постановки для взрослой аудитории.

Глава региона добавил, что все постановки заслуженно пользуются популярностью у зрителей, получают высокие оценки критиков. А каждая премьера становится событием в культурной жизни региона.

– Творческих успехов и громких премьер, – пожелал губернатор коллективу театра.

В ходе праздничного мероприятия прошла церемония награждения. Николай Любимов вручил знак отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» художественному руководителю театра Валерию Шадскому, памятный знак губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» главному художнику Анне Репиной. Почетного звания «Почетный работник культуры» удостоены артисты, ведущие мастера сцены Валерий Скиданов и Василий Уточкин.