Рязанский музыкальный театр в 20-летие подарил зрителям встречу с любимыми артистами и постановками

В пятницу, 8 ноября, Рязанский музыкальный театр отметил своё двадцатилетие. Торжество получилось ярким, масштабным, музыкальным. В уютном зале театра не было свободного места. Со значимой датой любимых артистов пришли поздравить зрители, коллеги по цеху, представители органов власти.

Музыкальное настроение юбилейного вечера задавали, можно сказать, с порога. Гостей встречали красочными фотозонами, выставками. Приятные мелодии исполнил оркестр.

Как и полагается в юбилей, праздник начался с тёплых слов и подарков. Поздравления труппе музыкального театра адресовали министр культуры региона Елена Рохлина и заместитель председателя облдумы Николай Макариков. Конечно же, не обошлось без наград.

Особенно трепетно в этот вечер встречали поздравления от рязанских театров. К юбилею коллег театр кукол, театр драмы и театр юного зрителя подошли крайне ответственно и креативно. На сцене зрители увидели в образах любимых героев. И всё это, конечно же, сопровождалось музыкой!

Порадовал в праздничный вечер гостей концерт-ревю «Все мы театралы». Калейдоскоп номеров из самых ярких постановок музыкального театра окунул зрителей в чудесные воспоминания. Солисты, артисты балета и хора, оркестр под руководством дирижёра Арифа Дадашева напомнили рязанцам прекрасные постановки театра и организовали встречу с их обаятельными героями.

В двадцатилетие Рязанский музыкальный театр вошёл с ярким и разнообразным репертуаром, многочисленными поклонниками и, конечно же, с блестящими результатами и впечатляющими планами. В этом сезоне в театре запланировано небывалое количество гастролей. За неполные три месяца, что длится 21-й сезон, коллектив успел побывать в Туле, Новоуральске и Москве, в ноябре запланированы ещё одни гастроли в Москве и в Санкт-Петербурге. В сентябре театр впервые принял участие во всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку». На столичной сцене была показана символ-опера Вячеслава Лопухова «Александр Невский». В ближайших планах — фестиваль «Школьная классика». В рамках этого проекта будет показан мюзикл Кима Брейтбурга «Дубровский». Эта яркая, динамичная постановка была поставлена на средства гранта министерства культуры РФ.

В 2024 году по всем направлениям в театре произошли масштабные перемены: были найдены помещения для хранения декораций, приобретены кофры для хранения костюмов и реквизита, изготовлен станок для закрытия оркестровой ямы, за счёт средств федерального бюджета удалось полностью обновить световое и звуковое оборудование, установить светодиодный экран, проведён ремонт кровли и фасада здания, а также реставрация наружных дверей.

Важнейшее направление работы театра — повышение профессионального уровня. В 20-м сезоне штат специалистов высокого класса пополнили главный хормейстер Станислав Майский, главный художник по свету Артём Рыбин, новые артисты оркестра. К постановкам активно привлекались студенты ссузов и вузов: они работали в хоре, балете и цехах театра, активно участвовали в разработке нового визуального стиля театра. В 21-м сезоне в театре появились главный режиссёр Анастасия Русанова и главный балетмейстер Софья Прилуцкая. Коллектив пополнили и новые солисты, артисты оркестра, художники и представители других театральных профессий. Прослушивания и собеседования в театре не прекращаются. Рязанский музыкальный театр постоянно ищет талантливых молодых людей и готов принять их в свою дружную театральную семью.

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