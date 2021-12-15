Рязанский кремль пригласил на выставку «Цирк зажигает огни»

22 декабря в 15.00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открывается выставка «Цирк зажигает огни», приуроченная к 50-летию открытия Рязанского цирка. Возрастное ограничение для посетителей пресс-служба музея не указала.

Открывшийся в декабре 1971 г. цирк стал достопримечательностью города. На его арене в разные периоды времени выступали знаменитые цирковые артисты – Юрий Никулин, Маргарита Назарова, братья Запашные, Карандаш, Юрий Куклачев, Ирина Бугримова и др., а также многие популярные певцы и исполнители. Сегодня рязанский цирк по техническому оснащению и уровню комфорта считается одним из лучших в стране.

Представленные на выставке экспонаты: архивные документы (прошения, планы строительства шапито), отражающие историю циркового искусства в к. XIX — н. XX вв. (ГАРО); фотодокументы 1950 – 1980 гг., предметы быта (статуэтки, игрушки), письменные источники (книги, периодика, афиши, календари) – помогут посетителям проследить историю циркового искусства с XIX по XXI в., а также развитие и изменения городской среды, а вместе с тем и жизни горожан.

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Открытие выставки состоится 22 декабря в 15.00 в малом выставочном зале Дворца Олега.

Справки по тел.: 27-60-66