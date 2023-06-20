Вторник, 20 июня, 2023
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Рязанский эколог призывает срочно обработать поражённые шелкопрядом территории

Татьяна Проводина
Фото Елены Дёминой в группе Рязань ВКонтакте

Эколог Виолетта Чёрная призывает срочно обработать территории, поражённые непарным шелкопрядом в Рязани. Сделать это необходимо на этой неделе, – написала кандидат географических наук на своей странице ВКонтакте.

Виолетта Чёрная: «Если на текущей неделе не обработать площади, поражённые шелкопрядом, 1-2 обработки Битоксибациллином, про успех борьбы с гусеницей можно забыть. Лепидоцидом уже поздно обрабатывать: гусеницы перестают питаться листвой перед окукливанием. В идеале, сегодня- завтра обследовать с лесопатологом территории и получить его заключение, срочно перейти к обработке!»

Специалист отметила, что есть данные об успешном применении Битоксибациллина 3 кг на гектар по личинкам старшего возраста. Также есть сведения о нарушении у ряда гусениц цикла превращения при воздействии на куколку.

Эксперт даст комментарий по результатам совещаний с региональным представителем «Сиббиофарм» – производителем биологических средств защиты растений.

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