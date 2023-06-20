Рязанский эколог призывает срочно обработать поражённые шелкопрядом территории

Эколог Виолетта Чёрная призывает срочно обработать территории, поражённые непарным шелкопрядом в Рязани. Сделать это необходимо на этой неделе, – написала кандидат географических наук на своей странице ВКонтакте.
Специалист отметила, что есть данные об успешном применении Битоксибациллина 3 кг на гектар по личинкам старшего возраста. Также есть сведения о нарушении у ряда гусениц цикла превращения при воздействии на куколку.
Эксперт даст комментарий по результатам совещаний с региональным представителем «Сиббиофарм» – производителем биологических средств защиты растений.