Рязанский Дом молодежи откроют в течение двух лет

Рязанское креативное пространство Дом молодежи, которое будет располагаться на территории бывшего Хлебзавода №1, откроют в ближайшие два года.
О планах по открытию и развитию рязанского Дома молодежи сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе визита в регион руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.
Отмечается, что все локации креативного пространства будут объединены одной идеей и станут частью большого туристического пешеходного маршрута протяженностью 13 километров. В маршрут войдут интересные туристические места города: Рязанский кремль, исторические объекты, парки и скверы.
Напомним, Дом молодежи в Рязани будет построен на грант конкурса «Регион для молодых».