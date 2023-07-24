Рязанский Дом молодежи откроют в течение двух лет

Рязанское креативное пространство Дом молодежи, которое будет располагаться на территории бывшего Хлебзавода №1, откроют в ближайшие два года.

О планах по открытию и развитию рязанского Дома молодежи сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе визита в регион руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.

Спасибо за поддержку нашего проекта по созданию Дома молодежи. Это будет большой креативный центр. Первые шаги уже сделаны. Надеемся, что в ближайшие два года мы его реализуем полностью, – передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Отмечается, что все локации креативного пространства будут объединены одной идеей и станут частью большого туристического пешеходного маршрута протяженностью 13 километров. В маршрут войдут интересные туристические места города: Рязанский кремль, исторические объекты, парки и скверы.

Молодежная политика в Рязанской области в приоритете, это видно. Мы готовы поддерживать работу региона в этом направлении, способствовать тому, чтобы ее темпы только наращивались, – подчеркнула Ксения Разуваева.

Напомним, Дом молодежи в Рязани будет построен на грант конкурса «Регион для молодых».