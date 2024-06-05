Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании

В Рязанском городском Дворце детского творчества стартовал летний оздоровительный сезон 2024 года, посвященный Году семьи в Российской Федерации. Воспитанники структурных подразделений лагерей «Смена» и «Сказка» собрались на торжественную линейку на базе лагеря «Смена».

Всех присутствующих поздравила и пожелала отличного лета директор Рязанского городского Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова, отметив готовность лагерей, улучшение инфраструктуры, содержания воспитательной работы.

В честь открытия летнего сезона были поднят флаг и исполнен гимн Российской Федерации. Вдохновенно и эмоционально выступили с танцевальным номером ребята из Образцового ансамбля танца «Задоринка» (руководители Присмотрова Е.В. и Присмотров В.Л), а под песню «Мы — команда» » в исполнении студии эстрадного вокала «Новые голоса» (руководитель Пономарева Е. В.) ребята из «Смены» и «Сказки» показали яркую музыкально-танцевальную композицию.

Все дети аплодировали и танцевали с Образцовым хореографическим коллективом » Своя КОМпания» (руководитель Кочеткова О. М.) под песню, в которой звучали слова:» Вместе — дружная семья».

Пожелаем успехов детям и сотрудникам в проведении в ОЛ «Сказка» профильной смены «Театральное лето» , а в ОЛ «Смена» — в реализации программы под девизом:» Смена» и я — победителей семья!».