Среда, 5 июня, 2024

Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанском городском Дворце детского творчества стартовал летний оздоровительный сезон 2024 года, посвященный Году семьи в Российской Федерации. Воспитанники структурных подразделений лагерей «Смена» и «Сказка» собрались на торжественную линейку на базе лагеря «Смена».

Всех присутствующих поздравила и пожелала отличного лета директор Рязанского городского Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова, отметив готовность лагерей, улучшение инфраструктуры, содержания воспитательной работы.

В честь открытия летнего сезона были поднят флаг и исполнен гимн Российской Федерации. Вдохновенно и эмоционально выступили с танцевальным номером ребята из Образцового ансамбля танца «Задоринка» (руководители Присмотрова Е.В. и Присмотров В.Л), а под песню «Мы — команда» » в исполнении студии эстрадного вокала «Новые голоса» (руководитель Пономарева Е. В.) ребята из «Смены» и «Сказки» показали яркую музыкально-танцевальную композицию.

Все дети аплодировали и танцевали с Образцовым хореографическим коллективом » Своя КОМпания» (руководитель Кочеткова О. М.) под песню, в которой звучали слова:» Вместе — дружная семья».

Пожелаем успехов детям и сотрудникам в проведении в ОЛ «Сказка» профильной смены «Театральное лето» , а в ОЛ «Смена» — в реализации программы под девизом:» Смена» и я — победителей семья!».

Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании
Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании
Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании
Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании
Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании
Рязанский ДДТ дал старт летней оздоровительной кампании

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